بني ياس وحتا.. طموحات مختلفة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - علي الظاهري

بشعار «الخطأ ممنوع» يلتقي بني ياس وحتا في الثامنة والربع مساء اليوم بملعب السماوي بالشامخة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري الخليج العربي، إذ على الرغم من الفوارق الكبيرة بين الفريقين إلا أن كليهما يدخل اللقاء بهدف وحيد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

بني ياس الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 45 نقطة يسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها مواصلة ملاحقة الجزيرة المتصدر في إطار المنافسة على اللقب ومحاولة خطف الصدارة في حال تعثر منافسه، والحفاظ على سلسلة عدم الخسارة للمباراة الثامنة على التوالي.

إضافة إلى تكرار تفوقه على حتا في الدور الأول الذي انتهى لمصلحة السماوي بثلاثية نظيفة، معتمداً على الحالة الرائعة التي يمر بها الفريق الموسم الحالي ودخوله صلب المنافسة على اللقب الذي يسعى لتحقيقه للمرة الأولى في تاريخه، وبالتالي لا مجال لخسارة أي نقطة في هذه المرحلة المهمة من عمر الدوري.

أما حتا الذي يحتل المركز الأخير بـ 8 نقاط فإن المباراة قد تكون بارقة أمل لطوق النجاة، والحصول على نقطة على أقل تقدير سيحافظ للفريق على آماله في البقاء.

ورغم أن اللقاء بين الوصيف وصاحب المركز الأخير إلا أن المواجهة صعبة على الطرفين في ظل الضغوط التي تحيط بهما في المراحل الحاسمة من المسابقة.

ويدخل بني ياس المباراة منتشياً بـ «الريمونتادا» التي حققها في الجولتين الأخيرتين على حساب النصر والعين، ولكنه يفتقد لهدافه البرازيلي جواو بيدرو لحصوله على الإنذار الثالث، إلا أن الجهاز الفني بقيادة إيسايلا اعتاد على تجهيز البديل المناسب.

قال الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس إن فريقه سيخوض مباراة مهمة بعد مواجهتين في غاية الصعوبة مع النصر والعين يسعى خلالها لحصد الثلاث نقاط قبل فترة التوقف الدولي.

وشدد على احترامه لفريق حتا بغض النظر عن كون المنافس يقبع في المركز الأخير في جدول الترتيب، إلا أنه يقدم مباريات جيدة، مشيراً إلى أن بني ياس مطالب باللعب بنفس الحماس والعزيمة من أجل الفوز، موضحاً أنه من الخطأ الاعتقاد بسهولة المواجهة خصوصاً وأن حتا تعادل مع بني ياس في كأس الخليج العربي ضمن 3 مواجهات خاضها الفريقان الموسم الحالي.

وأشار إلى أن تأخر بني ياس في النتيجة في أكثر من مباراة رغم العودة والانتصار نتيجة أخطاء تقدم بسببها المنافس، مشدداً على ضرورة عدم تكرار تلك الأخطاء لأنه ليس من السهل العودة في النتيجة في كل مباراة.

النفق

يسعى فريق حتا إلى العودة بنتيجة إيجابية من معقل «السماوي» تخرجه من النفق المظلم بعد تذيله جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، خاصة في ظل الصراع الثلاثي المحموم مع عجمان والفجيرة على البقاء، ويغيب عن صفوف حتا في مواجهة اليوم اللاعب المقيم راميريز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أن مواجهة اليوم تجمعهم بفريق صعب ينافس على اللقب، ويتميز بالتنظيم تحت إشراف جهاز فني قوي، مشيراً إلى أنه رغم غياب مهاجم بني ياس جواو بيدرو إلا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل وجود عناصر مميزة في صفوف «السماوي» الذي يملك الجودة.

وأضاف فلاديمير، إن المباراة تزداد صعوبة خاصة مع ضيق الوقت بين المباريات، وتنتظرهم 5 مباريات متبقية قبل إسدال الستار على بطولة الدوري، سيحرصون على استثمارها وحصد أكبر عدد من النقاط لضمان البقاء في الدوري.

وعن حظوظ حتا في ظل الصراع الثلاثي مع عجمان والفجيرة على البقاء، قال فلاديمير إن 3 نقاط تفصلهم عن أقرب المنافسين وبنظرة عامة يعتبر حتا الأقل حظاً كونه يتذيل جدول الترتيب العام، ولكن بصفته مدرباً يسعى لاستغلال كل الفرص لتحقيق البقاء، مبيناً أنهم طووا صفحة الماضي بكل تفاصيله والتفكير ينصب على المباريات الخمس المتبقية.

تركيز

أكد محمد وليد حارس فريق حتا، أن الفريق مطالب بالمحافظة على تركيزه طوال الـ 95 دقيقة والتعامل مع المباراة وكأنها نهائي كؤوس من أجل تحقيق هدف البقاء مع الكبار في الدوري، مشيراً إلى أن غياب المهاجم المتميز بيدرو لدى الفريق المنافس، لا يخفف العبء أو المسؤولية عنه وهناك من يعوض غياب اللاعب بإمكانيات لا تقل مستوى ما يجعله مطالباً باليقظة طوال المباراة.

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