غريغوري: «العنابي» لن يجعل مهمة الجزيرة سهلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الفرنسي غريغوري دوفرينيس مدرب فريق الوكرة بنادي الوحدة الوحدة المؤقت أنه يتطلع لمباراة الديربي أمام الجزيرة بعد غد الأحد في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن اللاعبين لا يحتاجون لحافز في مثل هذه المباريات لأن الحافز موجود بشكل تلقائي كونها مباراة مثيرة للاهتمام.

ويقود غريغوري الوحدة في الديربي أمام الجزيرة انتظاراً لتولي الهولندي هينك تين كات الذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق الأول للمهمة، إذ من المنتظر أن يقود تين كات التدريبات عقب انتهاء الحجر الصحي للمدرب الذي وصل الأسبوع الماضي ووقع على عقود تدريبه للوحدة حتى يونيو 2022.

وقال غريغوري مدرب فريق 21 سنة بالنادي: «لن أكذب وأقول إنني أعد بالانتصار لأن كرة القدم لا تعترف بالوعود ولكننا سنقاتل لتحقيق الفوز لأنني كمدرب لا أقبل بغير ذلك، ونملك الخطط التي تربك حسابات المنافس».

وأضاف: «الجزيرة لم يتصدر دوري الخليج العربي بالمصادفة وإن كان الجزيرة يسعى للانتصار فهذا حقه ولكن لا يعني ذلك أننا سنجعل مهمته سهلة وخاصة أن الوحدة يمتلك القدرة على الفوز».

ظروف

وأوضح أن ظروف الغيابات والإصابات لدى كل فرق الدوري وفي بعض الأحيان قد يسعى للتأقلم مع العناصر الموجودة بما يتناسب مع أسلوب الفريق المنافس، مشيراً إلى أنه مدرب محظوظ بالوجود في فريق كبير مثل الوحدة يمتلك البدائل الجاهزة لكل الظروف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز