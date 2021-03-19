الرمادي: مواجهة العين تتطلب تركيزاً عالياً من لاعبي عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي عجمان، أن مواجهة فريقه لضيفه العين مساء الأحد ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، تختلف عن المباراتين السابقتين بالموسم الحالي واللتين تفوق فيهما عجمان بالتعادل في الدور الأول ثم الفوز في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: مباراة العين مهمة للغاية لكون المسابقة دخلت في الأمتار الأخيرة ما يتطلب تركيزاً عالياً وتعاملاً خاصاً، مؤكداً حاجة فريقه لجهوزية بدنية جيدة وخاصة بعد خوض 3 مباريات قوية في 10 أيام فقط أمام الوحدة وشباب الأهلي والوصل.

وأضاف: تعادلنا مع العين في الدور الأول وفوزنا عليه في الكأس، لا يعد مقياساً على المباراة المقبلة، ولكل مباراة ظروفها الخاصة ونحتاج لتلافي الأخطاء الفردية مع علمنا التام بأن هذه الأخطاء واردة في كل المباريات ولكن مطلوب التقليل منها ومعالجة ما حدث في مباراة الوصل التي تأثر فيها بعض اللاعبين بما بذلوه في مباراتي الوحدة وشباب الأهلي، والأخطاء سببها الإجهاد البدني ولدي ثقة كبيرة بقدرة الفريق على العودة إلى حالته الطبيعية.

وتحدث الرمادي عن المغربي الجديد إلياس بلحساني آخر لاعب في «البرتقالي»، وقال: أتمنى أن يكون اللاعب إضافة حقيقية للفريق لسد النقص الذي حدث بعد إصابة جارديل وهو من اللاعبين الجيدين.

البقاء

وأكد الرمادي أن موقف عجمان من البقاء معروف، والهبوط انحصر بين 3 فرق مطلوب هبوط اثنين منها وكل ما نتمناه تحقيق حلم البقاء وتجاوز الموقف الصعب الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز