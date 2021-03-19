كايزر: لا ضغوط على الجزيرة قبل مواجهة الوحدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة أن مواجهة الديربي التي تجمع فريقه بالوحدة بعد غدٍ الأحد في الجولة 22 من دوري الخليج العربي صعبة على الفريقين، وخاصة وأنها تحظى باهتمام الجمهور والإعلام وكل فريق يسعى إلى النقاط الثلاث،ونفى وجود ضغوط على فريقه بسبب منافسته على اللقب وقال: من الجيد أن يكون «فخر أبوظبي» في صدارة الترتيب بعد أن كان بعيداً عن الترشيحات الإعلامية والجماهيرية ولكنه حاليا يلعب بتركيز ولاتوجد أي ضغوط عليه.

وأشار كايزر إلى جاهزية لاعبيه وقال: نفتقد سالم راشد فقط للإيقاف بالبطاقات التراكمية، وسنعمل خلال الساعات المقبلة على مواصلة التحضيرات للمباراة المهمة حتى نحقق الفوز على منافس قوي مثل الوحدة.

وأكد المدرب الهولندي أن أسلوب فريقه لن يتغير مع تقدم مباريات الدوري واقتراب المنافسة من النهاية،وقال: من الصعب جداً أن نؤدي 26 مباراة بالمستوى نفسه لكننا نواصل طريقتنا في الاستحواذ والعمل على تقديم مباراة رائعة مع العمل على كسب النقاط.

وأثنى مدرب الجزيرة على الوحدة، مؤكداً أنه قدم مستوى جيداً في مباراته الأخيرة ضد الظفرة، نافياً أن يكون هنالك تأثير على فريقه من خلال تولي مواطنه تين كات مؤخراً لتدريب أصحاب السعادة وقال: أعرف تين كات لأنه من أفضل المدربين في هولندا،ولكن لاتوجد معرفة شخصية، وأعرف أيضا مسيرته السابقة مع الجزيرة وأنه ساهم في تصعيد عدد من اللاعبين الصغار للفريق الأول، ولكن إذا كان موجوداً في المنطقة الفنية فإن المباراة لا تتأثر بأي عوامل لأنها 11 لاعباً ضد 11 لاعباً.

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