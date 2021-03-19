الاستثمار في دبي حلم نجوم الرياضة في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

حلم الاستثمار والاستقرار في دبي، لا يقتصر على رجال الأعمال فقط، بل بات اليوم يستقطب نجوم الرياضة في العالم، الذين وجدوا فيها كل ما يحقق سعادتهم ورفاهيتهم ومقومات الحياة الآمنة والصحية، إضافة إلى ما توفره من بنية تحتية عالمية، وموقع استراتيجي، وشفافية ومرونة في تشريعاتها وقوانينها، تضمن لهم نجاح مشاريعهم واستثماراتهم، ووصولها إلى العالمية. وآخر الواصلين إلى عالم «البزنس» في دبي، الفرنسية ماريون بارتولي بطلة «ويمبلدون 2013»، وزوجها يحيى بومدين لاعب كرة القدم البلجيكي المحترف، حيث كشفت بارتولي، التي تتخذ من دبي مقراً لإقامتها مع عائلتها، عن خططها للاستثمار في «دانة الدنيا»، من خلال افتتاح أكاديمية تنس لاكتشاف المواهب، وصناعة أبطال عالميين في رياضة التنس مستقبلاً. وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي قد أكدت في وقت سابق أن أغلب نجوم الرياضة القادمين إلى دبي يستثمرون في مجال العقارات، وكرة القدم، مثل الأكاديميات ومدارس الكرة وتسويق اللاعبين.

كما ساهمت «الإقامة الذهبية» في استقطاب النجوم إلى الإمارة، ومن أبرزهم كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، ودافيد دي خيا حارس مرمى منتخب إسبانيا ومانشستر يونايتد، وممفيس ديباي نجم منتخب هولندا ولاعب ليون الفرنسي، وفيليب كوتينهو لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة، وديديه دروغبا نجم منتخب ساحل العاج ونادي تشلسي سابقاً، والملاكم البريطاني أمير خان بطل العالم مرتين في الوزن الخفيف، والملاكم البريطاني العالمي نسيم حميد، والسلوفيني غوران دراجيتش نجم كرة السلة الأمريكية. وانضم إليهم أخيراً «فالكاو»، أسطورة كرة قدم الصالات، لينضم إلى قائمة تضم أكثر من 40 لاعباً من نجوم ومشاهير الرياضة في العالم.

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