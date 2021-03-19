3 مباريات بعنوان «الخطأ ممنوع» في الهواة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل )

تنطلق اليوم مباريات الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» والذي يدخل مراحله الحاسمة مع تبقي 6 جولات فقط لنهاية المسابقة والتي يسدل الستار على مبارياتها يوم 24 أبريل المقبل.

وسيكون عنوان هذه الجولة «الخطأ ممنوع» تحديداً للفرق الخمسة التي تخطت حاجز الـ20 نقطة ويحدوها الأمل في الصعود إلى مصاف دوري الخليج العربي والذي لا يقبل بغير تأهل فريقين فقط مع نهاية المسابقة.

وتجمع مباريات اليوم التي تقام في الخامسة وأربعين دقيقة مساءً كلاً من الحمرية بالإمارات ويلتقي دبا الفجيرة ومسافي فيما يستقبل العربي ضيفه التعاون، وغداً يستضيف العروبة «الوصيف» جاره دبا الحصن، فيما يستقبل البطائح «الثالث» فريق مصفوت.

مهمة صعبة

في المباراة الأولى لن تكون مهمة الإمارات المتصدر سهلة وهو يحل ضيفاً على الحمرية «السادس»، ويخوض لاعبو الصقور لقاء اليوم من أجل تعويض التعادل المرير قبل أسبوع أمام العروبة وصيف المسابقة ودائماً ما يمثل الحمرية البعيد عن سباق التأهل عقبة للإمارات الذي يمتلك 30 نقطة فيما للحمرية 18 نقطة وباتت آماله صعبة في الصعود.

وفي المباراة الثانية يسعى دبا الفجيرة لمواصلة الصحوة التي بدأها الأسبوع الماضي بعد الفوز على التعاون بثلاثية، ويستقبل النواخذة على ملعبهم اليوم فريق مسافي في مباراة تحمل ذكريات خاصة لمدرب مسافي محمد الخديم الذي سبق له الإشراف على تدريب دبا الفجيرة.

ويمتلك دبا 22 نقطة ويعلم رجال المدرب سليمان البلوشي المدير الفني للفريق بأن أي نتيجة غير الفوز ستضعف حظوظ الفريق في اللحاق بركب المقدمة، وفيما يتعلق بمسافي فإن مباراة اليوم ستكون بمثابة تحسين مراكز للفريق الخاسر أمام البطائح في الجولة الماضية بهدف.

ويلتقي في المباراة الثالثة العربي المتوهج بالتعاون الساعي لإيقاف مسلسل الهزائم بعد خسارته أمام البطائح والنواخذة على التوالي.

ثنائي الوصافة

وغداً يستقبل العروبة وصيف المسابقة بـ28 نقطة جاره دبا الحصن الرابع بـ 24 نقطة في مباراة صعبة على لاعبي كل فريق ويدخلها العروبة بنشوة التعادل الأخير والذي جاء أمام الإمارات في الوقت بدل الضائع فيما يسعى دبا الحصن لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله أمام العربي قاهر الكبار في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثانية غداً يسعى البطائح الثالث أيضاً بـ28 نقطة لمواصلة مشواره الناجح مع الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفريق، وذلك عندما يستقبل على ملعبه فريق مصفوت المتوهج والفائز على الذيد قبل أسبوع، وسيكون مسفر ولاعبوه على أهبة الاستعداد لإحباط أي مفاجأة يقوم بها لاعبو مصفوت.

مباريات اليوم

العربي × التعاون 17:40

الحمرية × الإمارات 17:40

دبا × مسافي 17:40

مباريات الغد

البطائح × مصفوت 17:40

العروبة × الحصن 17:40

ترتيب الهدافين

اللاعب الفريق عدد الأهداف

نوانيري العروبة 12

داسيلفا الإمارات 12

المربوعي الحصن 8

ويندرسون البطائح 8

برونو دبا 8

ترتيب الفرق

الترتيب الفريق النقاط

1 الإمارات 30

2 العروبة 28

3 البطائح 28

4 دبا الحصن 24

5 دبا الفجيرة 22

6 الحمرية 18

7 العربي 18

8 التعاون 17

9 مصفوت 16

10 مسافي 15

11 الذيد 2

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