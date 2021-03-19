الجابري: التحرر من الضغوط وراء تألق بني ياس

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

أكد أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس أن منظومة العمل المنسجمة والمتكاملة داخل «السماوي» أسهمت في المستوى المتميز، الذي وصل إليه الفريق الأول الموسم الحالي، مشيراً إلى أن التحرر من الضغوط وتقديم كرة قدم ممتعة كان أحد أهداف الفريق هذا الموسم، ما عاد بالنتائج الإيجابية على الفريق، وأصبح في صلب المنافسة على لقب دوري الخليج العربي.

وقال الجابري: إن إدارة النادي والجهازين الفني والإداري حرصوا منذ بداية الموسم على ترسيخ الروح القتالية، وروح الأسرة الواحدة داخل أروقة الفريق وغرف خلع الملابس، ما انعكس على اللاعبين بشكل إيجابي للغاية، ووضح في مباريات السماوي، الذي نجح في تحويل تأخره في النتيجة إلى فوز في أكثر من مباراة.

موضحاً أنه ورغم أن المنافسة على أشدها، إلا أن عدم وضع الضغوط على اللاعبين وتهيئتهم نفسياً وذهنياً له دور كبير في المستوى الذي يقدمه الفريق، لافتاً إلى أنه بعد مباراة النصر اجتمعت الإدارة والجهاز الفني مع اللاعبين، وأكدوا السياسة نفسها، ووجدنا في المقابل روحاً قتالية ورغبة كبيرة لدى اللاعبين، لتقديم أفضل مستوى نتيجة العقلية الاحترافية والطموح لوضع النادي على طريق المنافسة.

وشدد على أهمية الاستقرار في المرحلة الحالية، والذي ترجم في تجديد عقد المدير الفني إيسايلا لمدة سنتين إضافيتين في ظل العمل الفني الجيد، الذي يقوم به مع الفريق، والفكر المشترك بين الإدارة والمدرب على أهداف ومشروع النادي لا سيما أننا وجدنا منه رغبة في الاستمرار وطموحاً لتحقيق إنجاز مع الفريق، فضلاً عن نجاحه في صنع توليفة مميزة وأجواء إيجابية داخل الفريق، إضافة إلى عدد كبير من اللاعبين والقوام الأساسي للفريق، والتجديد لسواريز، وفي الطريق استمرار نيكولاس خيمينيز، بعدما بدأنا في تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة مع ناديه الأرجنتيني، وكذلك بدأنا مفاوضات التجديد مع المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش، ويتبقى فقط سلطان الشامسي، الذي قدمنا له عرضاً وننتظر رده على التجديد.

وأكد الجابري أن إدارة النادي تعمل على المحافظة على الفريق الحالي للسماوي في المواسم المقبلة، والمستوى المتميز الذي وصله الفريق، في إطار الهدف الذي بدأته قبل سنوات ببناء فريق للمستقبل، مشيراً إلى أن الموسم المقبل سيشهد محاولة دعم الفريق بعناصر شابة من أكاديمية النادي، وهناك أكثر من لاعب سيتم تصعيدهم وفق الرؤية الفنية وجاهزون للوجود مع الفريق في المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

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