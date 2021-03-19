اتحاد الكرة يطلق 11 مشروعاً لتطوير كرة القدم

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

أطلق اتحاد الكرة 11 مشروعاً فنياً لتطوير كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة متمثلة في الارتقاء بمراكز التطوير والأكاديميات، وتعليم المدربين، والمنتخبات، والإعداد البدني، وحراس المرمى، وتحليل المباريات والتدريبات، والطب الرياضي والتغذية، والتدريب الذهني، والبراعم ومدارس الكرة، والكرة النسائية والشاطئية والصالات.

هوية

كما تم تقديم مدرب منتخب الأولمبي والشباب، والذي تعاقد معهما اتحاد الكرة مؤخراً، وهما الإسباني فرانك أرتيغا مدرب المنتخب الأولمبي ومواطنه دينيس سيلفا مدرب منتخب الشباب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد الكرة أمس في مقره بدبي، شهده يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، ومحمد بن هزام الأمين العام، وعبد القادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وعبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم المنتخبات.

ووجه يوسف حسين الشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة على دعمه اللامحدود لمشاريع اللجنة، وقال: نسعى لخلق هوية وأسلوب واضح للمنتخبات، وتقديم منظومة عمل متطورة تهدف إلى الارتقاء بكرة الإمارات عامة والمنتخبات، ونوجه الشكر إلى اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية على تعاونها لخروج تلك المشاريع للنور.

وأضاف: سوف نستعين بالعديد من الخبرات من داخل وخارج الإمارات من أجل تطبيق تلك المشاريع، التي نبدأها بتطبيق خمسة منها على الفور، سعياً لخلق هوية وأسلوب واضحين للمنتخبات خلال السنوات المقبلة.

عرض

وقدم البلجيكي ميشيل سابلون المدير الفني لاتحاد الكرة خلال المؤتمر عرضاً لرؤية فنية لاتحاد الكرة بشأن تطوير اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على 11 مشروعاً لتطوير كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة، وقال:

المشروعات الـ 11 هي: مراكز التطوير والأكاديميات، تعليم المدربين، منتخبات الشباب «المراحل السنية، الإعداد البدني، حراس المرمى، تحليل المباريات والتدريبات، الطب الرياضي والتغذية، التدريب الذهني، البراعم ومدارس الكرة، الكرة النسائية، الكرة الشاطئية وكرة الصالات.

وكشف سابلون أن عدد اللاعبين المسجلين في الأكاديميات الخاصة يبلغ 35 ألفاً، بينما المسجلون في أكاديميات اتحاد الكرة لا يتجاوز 3 آلاف فقط، ولذلك يحتاج الاتحاد إلى زيادة قاعدة اللاعبين المقيدين في كشوفات اتحاد الكرة لانتقاء أفضل المواهب منهم وتعزيز منتخبات المراحل السنية.

مدربون إسبان

من جهة أخرى، قدم اتحاد الكرة رسمياً الإسباني فرانك أرتيغا، مدربَ المنتخب الأولمبي ومواطنه دينيس سيلفا مدرب منتخب الشباب عبر مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد في دبي، وقال يوسف حسين:

«إن نجاح مدرسة برشلونة في السنوات الأخيرة جعلنا نتعاقد مع مدربين يعملون في النادي، وسنعمل على توفير جميع الاحتياجات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح وفق خطة وضعتها لجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي تجد دعماً كبيراً من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي».

وأضاف: «واثقون من قدرة المدربين الجديدين على تحقيق النجاحات مستقبلاً مع منتخباتنا، وذلك من واقع الخبرات والإمكانات التي يحملانها في مجال المراحل السنية».

تطوير

وقال الإسباني فرانك أرتيغا: «إن هدفي الأول هو تطوير اللاعبين لمساعدتهم بشكل مباشر على الوصول إلى أعلى المستويات وهو الفريق الأول، أول شيء أطلبه منهم هو أن تكون لديهم الرغبة باللعب في المنتخب الأول، فيما أكد دينيس سيلفا، أنه متحمس وسعيد لهذه الفرصة لكي يشارك خبرته لتطوير اللاعبين الإماراتيين»، وقال: «من المهم العمل على عقلية اللاعبين من أجل الوصول إلى الفوز في المباريات والبطولات».

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