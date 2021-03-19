«الآسيوي» يلغي دوري أبطال الأندية للصالات

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء دوري أبطال الأندية لكرة قدم الصالات المقرر تنظيمه هذا العام في الإمارات، بناءً على تصويت أعضاء لجنة كرة الصالات والشاطئية، وقرر في نفس الوقت تثبيت حق الإمارات في استضافة وتنظيم نسخة العام المقبل 2022 دون الحاجة لتقديم طلب جديد.

وجاء القرار تأكيداً لما أشار له «البيان الرياضي» الشهر الماضي، حول مقترح الاتحاد الآسيوي في إلغاء البطولة نتيجة عدم انتظام بعض الدوريات الآسيوية بسبب جائحة «كورونا».

وأوضح «المونديالي» خميس الشامسي عضو لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الفارق كان طفيفاً في نتيجة التصويت بعد التحركات التي قادها مع عدد من أعضاء اللجنة لإقامة البطولة في موعدها، ولكن النتيجة النهائية ذهبت لصالح مقترح إلغاء نسخة العام الحالي، والتأمين على إقامة البطولة العام المقبل بنفس الترتيبات والتجهيزات التي قامت بها دولة الإمارات للتنظيم هذا العام.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي، يقدر كل الترتيبات التي تمت لتنظيم واستضافة نسخة العام الحالي من جانب الإمارات، الشيء الذي جعل الاتحاد القاري يُثبت تنظيم نسخة العام المقبل للإمارات، وأثنى الشامسي على المجهودات التي قامت بها الإمارات في الترتيب للتنظيم والاستضافة ممثلة في اللجنة التنفيذية للعبة برئاسة عبد الملك جاني واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي.

من ناحية أخرى، لم تتضح الصورة حول اختيار المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها من 12 سبتمبر إلى 3 أكتوبر هذا العام في ليتوانيا وذلك بعد إلغاء النهائيات القارية التي كانت مقررة في الكويت، وينطبق نفس الشيء على المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية المقرر إقامتها في روسيا بين 19 و29 أغسطس المقبل.

وقال خميس الشامسي، إن الاختيار سيكون بالتصويت لأعضاء لجنة كرة قدم الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي بالنسبة للمنتخبات المشاركة في بطولتي كأس العالم في ليتوانيا وروسيا، مشيراً إلى أن منتخب الإمارات للكرة الشاطئية من بين المرشحين للاختيار لكأس العالم من واقع تصنيفه المتقدم وأن التصويت سيكون بالنسبة له بما يخدم منتخب الإمارات.

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