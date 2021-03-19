علي حمد يقدم نصائح ذهبية لـ«قضاة الملاعب»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

شهد اجتماع إدارة الحكام في اتحاد الكرة مع قضاة الملاعب أمس في مقر الاتحاد في دبي، مفاجأة بحضور الدولي علي حمد رئيس لجنة الحكام السابق الذي تقدم باستقالته مؤخراً.

حيث حرص على توديع قضاة الملاعب موجهاً لهم الشكر والتقدير على ما يقدمونه من جهد كبير طوال الفترة الماضية لإنجاح مختلف المسابقات التي ينظمها كل من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وتحدث علي حمد للحكام مقدماً لهم نصائح ذهبية وطالبهم بضرورة التركيز في مهمتهم خلال الفترة المتبقية من عمر المسابقات، والابتعاد عن أية أجواء إدارية بما يحدث في لجنة الحكام من تقديم أعضاء اللجنة السابقة استقالتهم.

وقال «هذا أمر إداري لا تلتفتوا إليه، ويجب أن يكون كامل تركيزكم في المهمة التي تقومون بها خلال المنافسات المختلفة، وتقديم صورة متميزة تليق بهم ومكانتهم كحكام متميزين على المستوى القاري والخليجي»، وأكد علي حمد تقديره واحترامه للكوادر التحكيمية متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم خلال الفترة المقبلة.

وحرصت لجنة الحكام خلال الاجتماع على احتواء الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية، وإبعاد الحكام عنها، والسعي لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم من أجل تقديم أداء متميز خلال المباريات والمنافسات المقبلة لمختلف المسابقات، وقام علي الطريفي مدير إدارة الحكام وخالد الدوخي المدير الفني، خلال الاجتماع باستعراض عدد من الحالات الفنية التحكيمية التي ظهرت خلال منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي وتناولها بالشرح والتحليل، مع الاستفادة من دروسها خلال المباريات المقبلة.

عودة

من ناحية أخرى يعود الحكم الدولي المونديال محمد عبد الله لإدارة المباريات اعتباراً من الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد شفائه من الوعكة الصحية التي ألمت به، وأبعدته عن إدارة المباريات خلال الجولتين الأخيرتين للدوري، وتعتبر عودته مكسباً للتحكيم بحكم خبرته الكبيرة، وتألقه خلال إدارة المباريات في الجولات الماضية.

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