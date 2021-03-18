هيلمان: ظروف الشارقة لا تعني الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

وصف البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراة فريقه غداً أمام ضيفه الشارقة، ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بالصعبة والمهمة، مشدداً على أن ظروف الشارقة الحالية في البطولة، وتراجعه ثالثاً، لا تعني الوصل.

وأشار هيلمان إلى أن الوصل جاهز لخوض المباراة، وهدفه الفوز، لتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، لافتاً إلى أن مربع البطولة في متناول الوصل، نظراً لقلة الفارق في النقاط مع الفرق التي تسبق الوصل.

احترام

وامتدح هيلمان، الشارقة، واصفاً إياه بالجيد، كونه يضم لاعبين أكفاء، ويقوده مدرب مميز، منوهاً بأن ظروف الشارقة المتعلقة بالنتائج، لا تعني الوصل، مبدياً احترامه الكبير للمنافس.

وأشار هيلمان إلى أنه يعلم خصوصية مباريات الوصل والشارقة، مشدداً على أنه بات يعرف الكثير عن كرة الإمارات، من خلال عمله في الوصل.

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