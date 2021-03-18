بني ياس يفتقد جهود هدافه بيدرو أمام حتا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، إن فريقه سيفتقد جهود الهداف البرازيلي جواو بيدرو في مواجهة حتا المقررة بعد غد السبت في إطار مباريات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة العين في الجولة الماضية، مؤكداً أن بني ياس سيخوض مباراة مهمة بعد مواجهتين في غاية الصعوبة مع النصر والعين يسعى خلالها لحصد الثلاث نقاط قبل فترة التوقف الدولي.

وشدد على احترامه لفريق حتا بغض النظر عن كون المنافس يقبع في المركز الأخير في جدول الترتيب، إلا أنه يقدم مباريات جيدة، مشيراً إلى أن بني ياس مطالب باللعب بنفس الحماس والعزيمة من أجل الفوز، موضحاً أنه من الخطأ الاعتقاد بسهولة المواجهة، خصوصاً وأن حتا تعادل مع بني ياس في كأس الخليج العربي ضمن 3 مواجهات خاضها الفريقان الموسم الحالي.

وأشار إلى أن تأخر بني ياس في النتيجة في أكثر من مباراة رغم العودة والانتصار نتيجة أخطاء تقدم بسببها المنافس، مشدداً على ضرورة عدم تكرار تلك الأخطاء لأنه ليس من السهل العودة في النتيجة في كل مباراة.

وأبدى سعادته بتجديد عقد لاعب خط الوسط الأرجنتيني غاستون سواريز، مؤكداً أن الإدارة تقوم بعمل رائع للحفاظ على الفريق.

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