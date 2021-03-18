فلاديمير: غياب بيدرو لن يسهل مهمة حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أن مواجهة بني ياس في الجولة 22 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تجمعهم بفريق صعب، ينافس على اللقب، ويتميز بالتنظيم، تحت إشراف جهاز فني قوي، مشيراً إلى أنه رغم غياب مهاجم بني ياس جواو بيدرو، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، في ظل وجود عناصر مميزة في صفوف «السماوي»، الذي يملك الجودة.

وأضاف فلاديمير في المؤتمر الصحافي، أن المباراة تزداد صعوبة، خاصة مع ضيق الوقت بين المباريات، وتنتظرهم 5 مباريات متبقية، قبل إسدال الستار على بطولة الدوري، سيحرصون على استثمارها، وحصد أكبر عدد من النقاط، لضمان البقاء في الدوري، لافتاً إلى أن اللاعب راميريز سيغيب عن المباراة، بسبب تلقيه 3 بطاقات صفراء، بينما سيكون جميع اللاعبين الآخرين جاهزين للمواجهة.

وعن حظوظ حتا في ظل الصراع الثلاثي مع عجمان والفجيرة على البقاء، قال فلاديمير إن 3 نقاط تفصلهم عن أقرب المنافسين، وبنظرة عامة، يعتبر حتا الأقل حظاً، كونه يتذيل جدول الترتيب العام، ولكن بصفته مدرباً يسعى لاستغلال كل الفرص لتحقيق البقاء، مبيناً أنهم طووا صفحة الماضي بكل تفاصيله، والتفكير ينصب على المباريات الخمس المتبقية.

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