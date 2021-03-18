اتحاد الكرة في مؤتمر «فيفا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، في ورشة عمل القادة الفنية لتطوير العمل الإداري الاحترافي، التي عقدها الاتحاد الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وتضمنت محاور رفع الأداء العام، برنامج تعليم المدربين، برنامج البراعم، مسار تطوير اللاعب، كرة القدم النسائية، البنى التحتية والمسابقات.

ويسعى «فيفا» من خلال الورشة، إلى أن يكون لكل من الاتحادات الأعضاء، قطاع فني يعمل بكامل طاقته، ومتناسق مع الهيكل الإداري للاتحادات الأعضاء، مع وجود قادة مؤهلين، من أجل الوصول إلى تغيير شامل في منظومة التطوير الذاتي للاتحادات، من حيث الجوانب الفنية والإدارية، للوصول إلى أقصى درجات الأداء الفعال، وتطبيق رؤية وأهداف الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلهم.

وقال بن هزام «اتحاد الكرة يحرص على المشاركة في مختلف الورش والدورات والاجتماعات التي يُنظمها الاتحاد الدولي، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات والمعلومات، التي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة لدى مختلف إدارات ولجان الاتحاد».

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