النصر بطل كأس رئيس الدولة للصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

توج النصر بطلاً للنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات بعد فوزه على الظفرة 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي البطائح بالشارقة بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وممثلي ناديي النصر والظفرة، وقام عيسى هلال الحزامي بتتويج أبطال النصر بقيادة مشرف الفريق منصور بوسمرة والجهاز الفني واللاعبين بالكأس الغالية والميداليات الذهبية.

وجاء الإنجاز تحت قيادة المدرب البرازيلي رافائيل، بعد مشوار ناجح منذ الدور التمهيدي مروراً بفوزه في نصف النهائي على الحمرية بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية، وتألق لاعبو النصر بقيادة بدر إبراهيم ومحمد عبيد وطاهر حسن وجلال الصيادي ومنديز وعبد الله سالم، وحققوا اللقب عن جدارة.

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