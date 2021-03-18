الظفرة يفقد 10 لاعبين أمام شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف السوري محمد قويض مدرب فريق الكرة بنادي الظفرة عن غياب 10 من عناصر الفريق في مباراته، بعد غد السبت، أمام شباب الأهلي لحساب الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى انضمام الثلاثي مسعود سليمان، عمران الجساسي، محمد إسماعيل إلى قائمة المصابين، التي تضم إبراهيم سعيد ومسلم فايز، مع خسارة جهود بيدرو كوندي، بسبب اتفاقية الإعارة من شباب الأهلي، إضافة إلى غياب الرباعي سلطان الغافري، خالد بطي، خالد السناني، سهيل المنصوري لانضمامهم إلى الخدمة الوطنية مؤخراً.

العناصر الشابة

وكشف قويض أنه اتفق مع إدارة النادي على إتاحة الفرص للعناصر الشابة، خصوصاً من المقيمين ولاعبي فريق الرديف، خلال الجولات المتبقية من الدوري لتعويض النقص والوقوف على المستوى الفني لهم، وقال: سنركز على العناصر صغيرة السن حتى نحدد مستقبلها مع النادي، لأن موقف الفريق جيد في الدوري، وشخصياً واثق من البقاء بنسبة 99% لذلك رأينا أنه من الأفضل منح الفرصة لعناصر لم تشارك من قبل بهدف التجربة.

وأكد قويض أن الوضع الذي يعيشه فريقه يزيد من صعوبة مهمته أمام شباب الأهلي وجميع المباريات المتبقية، وأثنى المدرب السوري على منافسه، ذاكراً أن «الفرسان» يمتلك العديد من العناصر الموهوبة، وأن الفريق يتميز بقوة جميع عناصره لذلك لا يتأثر بإشراك الأساسي أو البديل، مشيراً إلى نجاح المدرب مهدي علي في تطوير قدرات الفريق وقيادته لنتائج متميزة، وأضاف: رغم قوة المنافس والظروف التي نعيشها، لكننا سنعمل على الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز بالنقاط الثلاث أو نيل نقطة التعادل.

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