زانادري: نلعب «الديربي» بمعنويات الفوز على حتا

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زانادي مدرب خورفكان بأن الفوز على حتا منح لاعبي فريقه مزيداً من الحماس والمعنويات قبيل مباراة الديربي أمام كلباء بعد غدٍ ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي والذي يمضي إلى جولاته الحاسمة والصعبة في ظل تبقي 5 أسابيع فقط على نهاية المسابقة.

وأشار المدرب إلى أن تركيز اللاعبين منصب نحو لقاء كلباء ويطمحون إلى رد الدين في أعقاب الهزيمة في الدور الأول على ملعب النسور، مؤكداً أن المباراة تأخذ جُل اهتمام الجهاز الفني، لافتاً إلى أن الفترة القصيرة ما بين مباراة حتا ولقاء كلباء غير كافية لإكمال التحضيرات، موضحاً أنه تم تخصيصها لمرحلة استشفاء اللاعبين عقب الفوز على الإعصار قبل أيام بهدف وحيد، مضيفاً: "عكفنا على تصويب بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، الذين أدعوهم إلى ضرورة التركيز والبعد عن الهفوات والالتزام بالتعليمات وبخطة اللعب، أتوقع مباراة صعبة على الفريقين ولاعبونا يعرفون جيداً أهمية المباراة، آمل في تحقيق النتيجة المنتظرة، وإسعاد جماهير خورفكان والتي تشاهد المباريات من خلف الشاشات.

جاهزية

بدوره أكد يوسف العامري لاعب خورفكان جاهزية النسور للقاء ديربي الساحل الشرقي منوهاً إلى أنهم كلاعبين على أهبة الاستعداد لنيل النقاط الثلاثة.

وأشار العامري إلى أن التقيد بخطة لعب الجهاز الفني يقودهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

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