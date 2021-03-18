الاتحاد الآسيوي ينقل مباراة العين وفولاذ الإيراني إلى الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة فريقي العين وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021 إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك يوم الأحد الموافق 11 إبريل المقبل .

ونجحت مساعي اتحاد الإمارات لكرة القدم في نقل المباراة إلى الرياض بعد أن كانت مقررة في إيران يوم 7 إبريل ، وذلك في إطار حرصه على الوقوف مع الأندية التي تمثلنا في مختلف البطولات الخارجية وتوفير كل احتياجاتها بهدف تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

الجدير بالذكر أن الفائز بالمباراة سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية ( السد القطري ، النصر السعودي ، الوحدات الأردني ) وستقام مبارياتها في الرياض للفترة من 14 إلى 30 إبريل .

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