"الآسيوي" يلغي دوري الأبطال للصالات ويُثبت حق الإمارات في التنظيم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء دوري أبطال الأندية لكرة قدم الصالات المقرر تنظيمه هذا العام في الإمارات، بناءً على تصويت أعضاء لجنة كرة الصالات والشاطئية، وقرر في نفس الوقت تثبيت حق الإمارات في استضافة وتنظيم نسخة العام المقبل 2022 دون الحاجة لتقديم طلب جديد.

وجاء القرار تأكيداً لما أشار له "البيان الرياضي" الشهر الماضي، حول مقترح الاتحاد الآسيوي في إلغاء البطولة بسبب عدم انتظام بعض الدوريات الآسيوية بسبب جائحة "كورونا".

وأوضح "المونديالي" خميس الشامسي عضو لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ان الفارق كان طفيفاً في نتيجة التصويت بعد التحركات التي قادها مع عدد من أعضاء اللجنة لإقامة البطولة في موعدها، ولكن النتيجة النهائية ذهبت لصالح مقترح إلغاء نسخة العام الحالي، والتأمين على إقامة البطولة العام المقبل بنفس الترتيبات والتجهيزات التي قامت بها دولة الإمارات للتنظيم هذا العام.

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