عادل حديد: كرة الإمارات تفتقر للسرعة وتغيير المدربين إهدار للمال

المصدر: الشارقة-عزالدين جادالله

أكد عادل حديد مدافع منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق أن كرة الإمارات تفتقر إلى السرعة والروح القتالية في آداء اللاعبين في الملعب، الأمر الذي يفقدها المتعة المطلوبة بالنسبة للجمهور.

وقال: تعاني الكرة الإماراتية من الآداء البطيء لبعض اللاعبين والأجهزة الفنية بيدها الحل.

تغيير المدربين

وأضاف حديد:" هناك نقطة مهمة كذلك تضر بتطور الكرة الإماراتية وتتمثل في كثرة تغيير المدربين، مما ينعكس على الآداء والتطور والخطط الفنية للأندية ومراحل الإعداد، لأن كل مدرب يأتي بفكر جديد ولا يبني على فكر سابقه، كذلك هذه النقطة تمثل إهداراً لموارد الأندية وللمال، حيث تدفع الأندية الشرط الجزائي فضلاً عن قيمة التعاقد مع المدرب.

وتابع: في هذه النقطة تحديداً أتمنى تطبيق قانون الدوري الإيطالي الذي يلزم الأندية بعدم مكافأة المدرب المقال والمتقاعس بالتعاقد معه مباشرة بل عليه أن ينتظر موسم، وهذا الأمر كذلك يمنح الاستقرار الفني للأندية، ويرفع من كفاءة المدرب.

وللأسف نجد بعض الأندية تتعلل بأن هذا المدرب له خبرة بدوري الإمارات، مع أنه فشل مع ناديه إلا أن الأندية تلهث خلفه!.

وقال:" نتطلع إلى تشكيل لجنة لتقييم دوري الخليج العربي ورسم خارطة طريق للكرة الإماراتية لتطويرها في المستقبل القريب ودراسة مشاكل كافة أطراف اللعبة بما فيها من مشاكل تحكيمية وغيرها.

وتابع: هذه اللجنة تقوم بإصدار تقرير وتوصيات تتناول كافة جوانب دورينا وتعمل على حل كافة المشكلات التي تواجهها الكرة الإماراتية.

رسالة للجمهور

وفي ختام حديثه وجه عادل حديد مدافع منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق رسالة إلى جمهور نادي الشارقة قائلاً:" لا يخفى على أحد أهمية دور الجمهور في دعم ومؤازرة الفرق وهذا ما يقوم به جمهور الشارقة اللاعب رقم واحد، ونتطلع إلى أن يواصل هذا الدور بدعم الفريق في أوقات الشدة التي تتطلب الوقوف إلى جوار الفريق ودعمه، وكذلك دعم المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، ومن الطبيعي أن تمر الفرق ببعض العثرات، وهنا يأتي دور الجمهور وأهميته في دعم ومؤازرة الفريق في وقت الشدة وهذا ما عودنا عليه جمهور الشارقة دائماً.

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