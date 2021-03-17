كلباء يشكو الحكم الملا ويطالب بإعادة مباراة النصر

المصدر: كلباء - محمد فضل

تقدم نادي اتحاد كلباء بشكوى رسمية للجنة الانضباط طاعناً في عدم قانونية مباراة النصر ضمن الجولة 21 التي انتهت بفوز العميد بنتيجة 2-1، واستندت اللجنة القانونية بالنادي في الشكوى التي قدمت اليوم إلى بعض الأخطاء التحكيمية والمتمثلة في قيام الحكم يحيى الملا بمخالفة المادة 14 من قانون لعبة كرة القدم الصادر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وذلك بإلغاء ركلة جزاء لمصلحة النصر بعد تنفيذها واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، وذلك بسبب دخول عدد من لاعبي النصر المنطقة المحرمة لحظة تنفيذ ركلة الجزاء، ولم يعد الحكم الركلة كما هو متبع في مثل هذه الحالات على الرغم من رجوعه لتقنية الفيديو «الفار»، ونوهت الشكوى إلى أن مراجعته في الحالتين التي شهدتهما المباراة استغرقت 12 دقيقة، لكن الحكم لم يحتسب سوى 4 دقائق فقط وقت بدل ضائع.

وأكد نادي كلباء أن من المخالفات التي وقع فيها الحكم وتم تضمينها في الشكوى هو احتساب الحكم الملا لمخالفة قبل ولوج الكرة للشباك، وذلك فيما يتعلق بالهدف الثاني، ولكن بعد معاودته الفيديو احتسب الهدف. وأكد ماجد المراشدة، عضو مجلس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء المستشار القانوني بالنادي، أن ما شهدته مباراة كلباء والنصر من أخطاء فنية وتحكيمية تستحق إعادة المباراة لمخالفة الحكم قوانين اللعبة، مستشهداً بحادثة سابقة شهدتها مباراة أوزبكستان والبحرين عام 2005، وهي المباراة التي شهدت دخول لاعبي منتخب أوزبكستان إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلة وبعد دخول الكرة إلى الهدف قام الحكم الياباني بإلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، ليتدخل «فيفا» حينها ويعتبر المباراة بعد هذه الحادثة غير قانونية ويعيد المباراة على الرغم من أن أوزبكستان كان فائزاً حينها على البحرين.

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