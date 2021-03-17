اتحاد الكرة يقف على استعدادات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 " الوحدة، والعين، وشباب الأهلي، والشارقة بهدف الوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بالمشاركة في هذه البطولة التي تنطلق اعتباراً من إبريل المقبل بمشاركة 40 فريقاً تم توزيعها على 10 مجموعات بواقع خمس مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق.

وعُقد الاجتماع على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وممثلي الإدارات المعنية إلى جانب مسؤولي الفرق الأربع .

وتناول الاجتماع الجوانب الخاصة بمشاركة أنديتنا في البطولة الآسيوية والاشتراطات التي حددها الاتحاد القاري فيما يتعلق بالسفر والتنقل بالنسبة للأندية التي ستلعب خارج أرض الدولة، وكذلك استضافة نادي الشارقة لمباريات مجموعته، والرد على الاستفسارات الواردة من الأندية.

وأكد ابن هزام أن الاجتماع يأتي في إطار حرص اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على توفير كُل احتياجات الأندية وتقديم الدعم لها لضمان تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بتوفير مرافق إداري وطبي لكل نادي من الأندية الأربعة ليكونوا حلقة وصل مع الاتحاد الآسيوي خاصة فيما يتعلق بمسألة البروتوكول الصحي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق عن منح نادي الشارقة حق استضافة منافسات المجموعة الثانية التي تضم أندية / الشارقة ، وتراكتور الإيراني ، وباختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من التصفيات إما الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي / فيما سيلعب نادي شباب الأهلي مباريات مجموعته الأولى في العاصمة السعودية الرياض، بينما سيواجه نادي العين في التصفيات نادي فولاذ خوزستان الإيراني والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية / السد القطري ، والنصر السعودي ، الوحدات الأردني / وستقام مبارياتها كذلك في الرياض، وسيلعب نادي الوحدة مع نادي الزوراء العراقي والفائز منها سيلعب ضمن المجموعة الخامسة التي ستُلعب مبارياتها في الهند.

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