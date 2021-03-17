منتخب الهند يصل الإمارات للقاء عمان والإمارات ودياً

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

وصل المنتخب الهندي إلى الإمارات أمس الثلاثاء، لبدء معسكر تدريبي في دبي، ويخوض خلاله «النمور الزرقاء» مباراتين وديتين أمام منتخبي سلطنة عمان والإمارات يومي 25 و29 مارس الجاري، وستكونان أولى مباريات المنتخب الهندي منذ نوفمبر 2019.

وتضم قائمة معسكر المنتخب الهندي، 27 لاعباً اختارهم الكرواتي إيغور ستيماتش مدرب «النمور الزرقاء»، وكان سونيل تشيتري، الغائب الأبرز عنها، إذ يقضي حالياً فترة العزل الصحي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس «كوفيد 19».

كما شهدت القائمة غياب براندون فرنانديز، راهول بيكي، ساهل عبد الصمد وأسيش راي، لأنهم في مرحلة من تعافي الإصابات، ويستغل ستيماتش المباراتين الوديتين، لتقييم لاعبيه قبل استئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتحتل الهند المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، مع بقاء 3 مواجهات.

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