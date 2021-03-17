«العميد» و«السماوي».. العلامة الكاملة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

قلب بني ياس تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على مضيفه العين على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن ختام مباريات الجولة 21 لدوري الخليج العربي، ليواصل مطاردته الجزيرة المتصدر، بعد أن رفع رصيده إلى (45 نقطة) بفارق نقطتين عن الجزيرة، في حين بقي العين سادساً بواقع 34 نقطة.

في قمة استاد هزاع بدأ العين بالتسجيل عن طريق لابا كودجو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل بني ياس في الدقيقة 52 عن طريق سلطان الشامسي، وفي الدقيقة 77 ينجح جواو بيدرو في تسجيل هدف الفوز.

وحسم النصر مواجهة اتحاد كلباء المثيرة 2-1 على استاد آل مكتوم رافعا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع خلف الجزيرة ( 47 نقطة ) وبني ياس(45) والشارقة (40) ، فيما تجمد رصيد «نمور كلباء» عند النقطة 29 في المركز التاسع، وسجل للعميد تيغالي في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل اتحاد كلباء في الدقيقة 54 عن طريق ملابا، ليخطف المدافع البرازيلي البديل غلوبير ليما الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عندما حصل النصر على ضربة جزاء حولها توزي إلى هدف لكن الحكم قرر إلغاءها بعد العودة إلى تقنية الفيديو ما أثار احتجاج فريق النصر.

وفي المباراة الثالثة عاد الوحدة من جديد إلى سكة الانتصارات بفوز مستحق على مضيفه الظفرة 3 - 0، بعد مواجهة متوسطة الأداء، ليرفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة محافظاً على المركز الثامن ويبقي الظفرة برصيد 20 نقطة متراجعاً إلى المركز الحادي عشر.سجل الأهداف عمر خريبين في الدقيقة 31، وعبد الله حمد في الدقيقة 42، وتيم ماتافز في الدقيقة 78.



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