الوصل 2021.. ممنوع الهزيمة

المصدر: دبي - علي شدهان

8 جولات متتالية خاضها فريق الوصل في العام الجاري ضمن مشواره في دوري الخليج العربي، لم يخسر خلالها في أي من مبارياته ، كما لو أنه رفع شعار، «ممنوع الهزيمة في 2021»، وآخر تلك «الممنوعات»، رفضه الخسارة أمام ضيفه عجمان أول من أمس عندما حوّل تأخره بهدفين إلى الفوز بالأربعة .

ومنذ الجولة 14 من دوري الإمارات، لم يخسر الوصل، محققاً 4 حالات فوز على فرق بني ياس 2- 0، وحتا 2 -1، والنصر 1- 0، وأخيراً على عجمان 4 - 2، و4 حالات تعادل أمام فرق اتحاد كلباء 3 - 3، والوحدة 2 - 2، والعين 1 - 1، والفجيرة 1 - 1، وهي محصلة تضع الوصل مع الفرق التي لم تتجرع مرارة الهزيمة في عام 2021.

وفي المقابل، وضعت الهزيمة فريق عجمان أمام حتمية إيجاد حل قبل فوات الأوان.

عودة الوصل

البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أثنى على أداء فريقه خلال المباراة، لا سيما في الشوط الثاني، مبدياً سعادته بعودة الوصل، وتحقيقه الفوز في نهاية المباراة، لافتاً إلى أنه يحب كثيراً العمل مع اللاعبين الشبان .

وأشار هيلمان إلى أنه توقع منذ البداية صعوبة المباراة.

اعتراف الرمادي

ومن جانبه، اعترف المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان بارتكاب فريقه أخطاء «عمره ما شافها»، منوهاً إلى أن عجمان خسر الكرة بطريقة غريبة، معللاً ذلك بقلة التركيز بعد التقدم بهدفين، مشددا على أن وضع عجمان بات بحاجة ماسة إلى مراجعة كبيرة.

ولفت الرمادي إلى أن وضع عجمان لا يحتمل، داعياً لاعبيه إلى أن يكونوا أقوياء.

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