تين كات يدشن ولايته الثانية مع الوحدة اليوم

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

يبدأ الهولندي تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مهمته مع العنابي، اليوم، في ولايته الثانية في تدريب «أصحاب السعادة»، وذلك بعدما تعاقد معه الوحدة رسمياً حتى يونيو 2022، خلفاً للصربي فوك رازوفيتش الذي تمت إقالته في أعقاب الخسارة من العين في الكلاسيكو برباعية نظيفة، ولسوء نتائج الفريق الموسم الحالي، حيث لم يتمكن رازوفيتش من صنع الفارق مع العنابي الموسم الحالي.

وسيقود تين كات تدريبات الوحدة اعتباراً من اليوم بعدما كان قد وصل إلى العاصمة أبوظبي في ساعة مبكرة من صباح أمس، ووقع على عقود تدريب الفريق مجدداً، برفقة الجهاز المعاون، على أن يبدأ أولى مبارياته مع الفريق في ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة المقرر إقامته يوم الأحد المقبل باستاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الخليج العربي.

وتين كات ليس غريباً على الوحدة الذي يقوده في ولاية ثانية بعدما سبق وأن قاد الفريق منذ ديسمبر 2018 وحتى يونيو 2019 خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب في تجربة حقق خلالها نجاحاً وأعاد العنابي إلى النتائج الإيجابية، إذ خاض مع الوحدة في الولاية الأولى 20 مباراة، فاز في 13 وتعادل في واحدة وخسر 6 مباريات، منها 14 مباراة في الدوري حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتعادلاً واحداً والخسارة في 4، سجل خلالها 30 هدفاً واستقبلت شباكه 14، بينما خاض مع الفريق في دوري أبطال آسيا 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر 2، ونجح في الصعود بالفريق إلى دور الستة عشر قبل أن يرحل نظراً لعدم الاتفاق على بعض التفاصيل مع إدارة النادي، رغم إعلانه الرحيل بسبب ظروف عائلية ورغبته في اعتزال التدريب.

وسبق لتين كات «66» عاماً الذي عمل مساعداً لفرانك ريكارد في برشلونة الإسباني بين عامي 2003 و2006 تدريب أندية شباب الأهلي عام 2010، وعاد مرة أخرى لتولي تدريب الجزيرة في 2018 وحقق مع الفريق بطولتي دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية.

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