بني ياس يواصل مطاردته للصدرة بثنائية في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

قلب بني ياس تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على مضيفه العين مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليواصل مطاردته للصدارة بعد أن رفع رصيده إلى (45 نقطة) بفارق نقطتين على المتصدر فريق الجزيرة، في حين بقي العين في رصيد (34 نقطة) بالمركز السادس.

تقدم العين بهدف السبق الذي سجله المهاجم التوغولى لابا كودجو ( ق 5)، وحاول الفريق السماوي العودة للمباراة خلال مناسبات عدة لم يكتب لها التوفيق بسبب تألق الحارس خالد عيسى وصمود الدفاع العيناوي لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عاد بني ياس أكثر إصرارا وعزيمة واندفع للهجوم ليهدر فرصا محققة قبل أن يسجل هدفيه بواسطة كل من سلطان الشامسي ( ق 51)، وجواو بيدرو (ق 77)، وقدم الفريقان مباراة مثيرة وقوية منذ البداية وحتى صافرة النهاية .

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