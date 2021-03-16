النصر يحسم مواجهة كلباء المثيرة بثنائية

المصدر: دبي -عدنان الغربي تصوير غلام كاركر

حسم النصر مواجهة اتحاد كلباء المثيرة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «نمور كلباء» عند النقطة 29 في المركز التاسع.

جاءت المباراة سريعة من جانب النصر الذي ضغط بثقله على دفاع كلباء لكنه انتظر حتى الدقيقة 38 حتى يترجم سيباستيان تيغالي هذه السيطرة بعد تمريرة رائعة من ريان مينديز لينهي العميد الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

وتمكن اتحاد كلباء من رد تيغالي في الدقيقة 54 من الشوط الثاني من كرة قطعها أحمد جشك ومررها إلى ملابا الذي لم يجد أي صعوبة في إسكانها الشباك.

وحصل النصر على ضربة جزاء حولها البرتغالي توزي إلى هدف لكن الحكم قرر ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو بحجة وجود خطأ لمصلحة كلباء ما أثار احتجاج فريق النصر، الذي تعرض مديره صلاح جلال للطرد بسبب ذلك، لكن العميد لم يرم المنديل وواصل محاولاته الهجومية إلى أن تمكن المدافع البديل البرازيلي غلوبير ليما من اختطاف الهدف الثاني في الدقيقة 88 وسط إثارة جديدة، حيث قام الحكم يحيى الملا بإلغائه قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويحتسبه.

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