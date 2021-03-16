الوحدة يعانق الانتصارات بثلاثية في الظفرة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير أحمد بدوان

عاد الوحدة من جديد إلى سكة الانتصارات بفوز مستحق على مضيفه الظفرة 3 - 0 في لقاء الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 21 من دوري الخليج العربي، بعد مواجهة متوسطة الأداء شهدت عدداً من الفرص المهدرة للفريقين خصوصاً أصحاب السعادة الذين نالوا أفضلية الأداء والنتيجة التي منحت الوحدة فوزاً غالياً ضمد به جراح خسارته الثقيلة أمام العين برباعية في الجولة الماضية، والتي سبقها تعادلين، ليحقق فوزه تحت قيادة المدرب الفرنسي غريغوري الذي تم تكليفه بالإشراف على اللقاء عقب إقالة المدرب السابق رازوفيتش، بالنتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة محافظاً على المركز الثامن وبقي الظفرة برصيد 20 نقطة متراجعاً إلى المركز الحادي عشر بعد أن تقدم خورفكان عليه في جدول الترتيب بفوزه أمس على حتا.

ونجح غريغوري مدرب 21 بالوحدة في تغيير صورة فريقه الذي قدم مباراة جيدة سيطر فيها على مجريات اللعب منذ البداية وأهدر فرصاً سريعة وسهلة بواسطة عمر خريين وموبوكو، لينجح بعدها في الوصول لشباك عبد الله سلطان حارس الظفرة عن طريق عمر خريبين بضربة رأسية في الدقيقة 31، وعبد الله حمد في الدقيقة 42، وتيم ماتافز في الدقيقة 78 وشهد الشوط الثاني بعض المحاولات من جانب الظفرة لتعديل النتيجة لكن دفاع الوحدة بقيادة فارس جمعة كان متماسكاً، فيما أهدر لاعبو الوحدة بعض الفرص التي كانت كفيلة بزيادة فوزهم.

وضاعفت الخسارة من أحزان الظفرة الذي تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، مع تحقيقه فوزاً وتعادلاً في مباريات النصف الثاني من المنافسة ليحصل على 4 نقاط فقط ما أدى إلى تراجع نتائجه بسبب النقص الكبير الذي ظل يعاني منه الفريق في الفترة الماضية.

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