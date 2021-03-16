إلياس بلحساني بديلاً لجارديل في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ضم فريق عجمان اللاعب الهولندي من أصل مغربي إلياس بلحساني للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، في صفقة استثنائية بديلاً للمحترف البرازيلي جارديل الذي تعرض لإصابة بالغة في الرباط الصليبي للركبة.

وبدأ بلحساني «29 سنة» مشواره مع نادي سبارتا روتردام الهولندي ثم انتقل لـ «هيراكليز» ومنه لنادي «الكمار» وانضم للمنتخب المغربي تحت 23 سنة قبل 6 سنوات.

وانضم بلحساني لتدريبات عجمان منذ يوم أمس استعداداً للمباراة المقبلة في الجولة 22 لدوري الخليج العربي أمام العين المقررة الأحد المقبل.

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