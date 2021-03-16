الوحدة يعلن رسمياً تعاقده مع تين كات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع المدرب الهولندي تين كات لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل في يونيو 2022، خلفاً للصربي فوك رازوفيتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

ووقع تين كات على عقود تدريب العنابي اليوم عقب وصوله للعاصمة أبوظبي بحضور خالد الهنائي المدير التنفيذي للنادي، وعامر الصيعري عضو مجلس الإدارة.

ويبدأ تين كات مهامه اعتباراً من تدريب الغد عقب مباراة الفريق مع الظفرة، وسيقود الفريق من الدكة الفنية في مباراة الجزيرة المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة 22 من دوري الخليج العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز