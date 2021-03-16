«فخر أبوظبي» يغرد بالنقطة 47 و«هاتريك» مبخوت

المصدر: متابعة: البيان الرياضي

عزز الجزيرة صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه على ضيفه الفجيرة 4 - 2 أمس بالجولة 21، مغرداً بالنقطة 47، وقاد علي مبخوت «فخر أبوظبي» للفوز الكبير بتسجيله «هاتريك».

تقدم الجزيرة بهدفين عن طريق خليفة الحمادي «ق 10» وعلي مبخوت من ركلة جزاء «ق 24»، ونجح «الذئاب»في إدراك التعادل عن طريق بلال يوسف «ق 34» ومحمد مصطفى «ق 47»، ولكن علي مبخوت رفض التعادل مضيفاً الهدف الثالث «ق 89»، وأتبعه بالرابع في الدقيقة الأخيرة من الزمن بدلاً من الضائع.

قمة

وفاز شباب الأهلي على ضيفه الشارقة في قمة مباريات الجولة بهدف وحيد أحرزه كارلوس إدواردو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء ورفع رصيده إلى 37 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع، وتوقف رصيد الشارقة عند 40 نقطة، بالمركز الثالث.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله وليد عباس مدافع «فرسان دبي» في الدقيقة 5 بعدما كشفت تقنية الفيديو «VAR»، عن وجود لمسة يد من وليد قبل أن تسكن الكرة شباك الشارقة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد لمسة يد من حمد جاسم، بعد العودة إلى «VAR»، وأحرز منها كارلوس إدواردو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 28، ونجح ماجد ناصر حارس «الفرسان»، في التصدي لركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 88.

رباعية

وقلب فريق الوصل، الطاولة على ضيفه عجمان، محولاً تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 4 - 2، في استاد زعبيل، سجل الرباعية، ناتان فيليبي «ق 40»، وليما، هدفين، «ق49 و58 من ركلة جزاء»، واوروز «ق77»، فيما سجل لعجمان، تراولي «ق29 من ركلة جزاء»، وليوناردو «ق37»، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 33،، فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 11، وبات في وضع حرج في إطار مساعي الهروب من شبح الهبوط.

وقاد البرازيلي رامون لوبيز فريق خورفكان لفوز ثمين على حتا 1 - 0، وجاء الهدف في الدقيقة 86، ووصل «أبناء الخور» إلى النقطة 21، مؤمناً بقاءه مع «المحترفين» بنسبة كبيرة فيما تجمد حتا عند نقاطه الثمانية بالمركز الأخير. وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، ويلعب النصر مع اتحاد كلباء، والظفرة مع الوحدة، والعين مع بني ياس.

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