قمة قادة الرياضة العالميين اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم قمة قادة الرياضة العالميين «عن بُعد»،وتناقش محاور «القيادة» ، «الجماهير»،و«استضافة البطولات»،و«التطوير» بمشاركة 30 متحدثاً يمثلون نخبة صناع القرار الرياضي العالمي، وبلغ عدد المسجلين لحضورها، أكثر من 800 شخصية، وتشهد القمة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وباكسينديل الرئيس التنفيذي لإيفرتون، وكالفو الرئيس التنفيذي للعمليات بنادي روما، وشيماء الحسيني العضو المنتدب للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

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