أرشيف الكرة الإماراتية على منصة «أوان»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام مبادرة وطنية جديدة تتمثل في توفير الأرشيف الكامل لمباريات الدوري الإماراتي العام ومباريات كأس رئيس الدولة وأيضاً المباريات التي خاضها منتخب الإمارات لكرة القدم في مختلف مراحله التاريخية، وذلك على قناة دبي زمان ومنصة «أوان» الرقمية تحت عنوان «كرة قدم زمان». وتعد هذه المبادرة جزءاً من مشروع أكبر يتمثل في توفير كل الأرشيف الرياضي على منصة أوان، بما فيها مباريات كرة السلة والطائرة والبطولات الرياضية الأخرى.

وكانت قناة دبي زمان قد بدأت ببث مباريات من أرشيف الدوري يومياً في السادسة مساء، وطوال أيام الأسبوع، وهي المباريات التي ستكون متاحة أيضاً على المنصة الرقمية «أوان».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز