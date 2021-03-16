سعيد جمعة: المهمة لن تكون سهلة أمام الوصيف

المصدر: (العين- البيان الرياضي)

يرى سعيد جمعة، مدافع العين، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في مواجهة بني ياس (الوصيف) الليلة، قياساً على تطور فريق السماوي، ونتائجه المتميزة في الدوري، ما وضعه في مركز الوصافة بالترتيب العام، وقال: بلغنا مرحلة جيدة من الجهوزية المطلوبة للمباراة، ونحترم المنافس، كونه يتطلع لتحقيق تطلعاته في المنافسة، ولكننا نرغب في متابعة النتائج الإيجابية، والتقدم في سلم الترتيب، وسندخل مباراة الليلة بمعنويات الفوز الكبير على الوحدة بالجولة السابقة، وعلى الرغم من الغيابات التي يعانيها فريقنا، إلا أن العين بمن حضر، وأي لاعب يشارك في التشكيلة الأساسية، سيبذل قصارى جهوده للدفاع عن الشعار، وعلينا أن نستفيد من عامل الأرض، لتقديم مستوى جيد، يقودنا للحصول على النقاط الثلاث.

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