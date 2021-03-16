العين وبني ياس.. مفترق طرق

المصدر: العين- طلحة عبدالله، أبوظبي – محمد صادق

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الثامنة والربع من مساء اليوم نظيره فريق بني ياس، في قمة مباريات الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مشتركة، حيث يتطلع كلاهما للفوز، إذ تعتبر المباراة بالنسبة لهما مفترق طرق، فالعين صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويأمل في التقدم بسلم الترتيب على أمل احتلال مركز متقدم يتيح له التمثيل الآسيوي بنهاية المسابقة، في حين يقاتل بني ياس الوصيف برصيد (42 نقطة) من أجل متابعة نتائجه الإيجابية تطلعاً للصعود إلى الصدارة على أمل تعثر منافسيه في هذه الجولة حيث تفصله عن المتصدر نقطتان فقط، وكلا الفريقين حققا فوزاً مهماً في الجولة السابقة، حيث فاز العين على الوحدة برباعية نظيفة، في حين حقق بني ياس فوزاً ثميناً على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى العين تحضيراته بمران أخير أجراه أمس، ويدخل لقاء الليلة وهو يعاني غيابات عدة في صفوفه، الأمر الذي يحد كثيراً من خيارات المدرب في وضع التشكيلة، غير أنه يأمل في أن يتابع لاعبو الفريق المختارون لقائمة مباراة اليوم، الظهور القوي على أرضية الميدان من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على غرار ما حدث في المباراة السابقة أمام الوحدة.

ظروف

من جهته، بدا المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، واثقاً من قدرة فريقه على متابعة الظهور الجيد، وحصد المزيد من النقاط في مواجهة بني ياس الليلة، وذلك على الرغم من الظروف المعقدة التي يعانيها الفريق البنفسجي وهو يدخل اللقاء في ظل غياب أكثر من 11 لاعباً عن تشكيلة الفريق لظروف متباينة، وأوضح بيدرو، أن وضع العين يختلف عن بني ياس فالأخير فريق مستقر وثابت من حيث التشكيلة هذا الموسم وهو فريق جيد ولاعبوه يتمتعون بإمكانيات كبيرة وهو ما يخدم مصلحتهم.

استشفاء

وأضاف مدرب العين: فريقنا لم يجد متسعاً من الوقت للتحضير لمباراة الليلة إذ إن الفارق الزمني بين مواجهة الوحدة في الجولة السابقة وهذه المباراة ثلاثة أيام فقط، ولذلك ركزنا على عملية استشفاء اللاعبين، وتوفير الظروف المناسبة لهم لتقديم المردود الذي يساعدهم على تحقيق النتيجة المطلوبة، مؤكداً أن فريقه سيخوض كل مباراة متبقية في الدوري على اعتبار أنها نهائي كؤوس، وشدد على ضرورة القتال والعمل الجيد لأجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب،

تفاؤل

على جانب آخر، اعترف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، بصعوبة المباراة إلا أنه أبدى تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية في ظل الفترة الجيدة التي يمر بها الفريق، ولكن العائق الأبرز يتمثل في ضغط المباريات المتتالية. وقال: أتمنى ألا يؤثر ضغط المباريات والعوامل البدنية على الفريق، وأن يقدم الفريقان كرة قدم ممتعة تليق بالمواجهة، سعينا للاستعداد جيداً للقاء والاستشفاء بصورة جيدة خلال اليومين الماضيين.

هوية

وأشار دانييل إيسايلا، إلى أن التفاصيل ستحدد هوية بطل الدوري وأن التعامل مع ضغط المباريات والظروف المحيطة كعامل الطقس سيساهم في تحديد البطل، مؤكداً أن الروح القتالية وعدم الاستسلام أهم ما يميز بني ياس في ظل الرغبة الكبيرة بتحقيق الفوز وأن هذه الروح متواجدة حتى في تدريبات الفريق مما يعطي الفريق الأفضلية، لافتاً إلى أن بني ياس تنتظره مباريات صعبة في المرحلة المقبلة ومطالبون بالتعامل بأفضل صورة ممكنة مع الجولات المتبقية.

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