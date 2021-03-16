النصر وكلباء.. كلاكيت رابع مرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، كلباء - محمد فضل

يستضيف النصر نظيره كلباء الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، في لقاء يتكرر رابع مرة هذا الموسم بعد مباراة الذهاب ومواجهتين في مسابقة كأس الخليج العربي، وتكتسي هذه المباراة أهمية أكبر بالنسبة للنصر الذي يطمح لتشديد الملاحقة على ثلاثي المقدمة، فيما يسعى «نمور كلباء» لتخطي حاجز النقطة الـ30، يأتي العميد رابعاُ بـ36 نقطة مقابل 29 نقطة لاتحاد كلباء في المركز التاسع.

قتال

من جانبه، أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب النصر، أن فريقه لن يصاب بالإحباط عقب الخسارة من بني ياس في الجولة الماضية واتساع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 8 نقاط، مشيراً إلى أن العميد سيستمر في القتال حتى الرمق الأخير و سيترك الحسابات على الطاولة. كما دافع دياز عن نفسه حول تغييرات المباراة الماضية، مؤكداً أنه قام بها بدافع تخفيف الحمل على بعض اللاعبين الذين أصابهم الإرهاق؛ لأن النصر لعب بأسلوب هجومي منذ البداية.

أمل

بدوره، أكد خورخي داسيلفا، مدرب كلباء، أن فريقه يمر بحالة جيدة بعد الفوز الأخير على الظفرة، معرباً عن أمله في أن يواصل اللاعبون بذات الأداء أمام النصر، وأن يتمكنوا من تحقيق الفوز على العميد في عقر داره، مشيراً إلى أن التركيز كان منصباً على عملية الاستشفاء.

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