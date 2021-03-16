الظفرة والوحدة..لقاء الجريحين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، محمد صادق

يواجه الظفرة تحدي ضيفه الوحدة على ملعبه بمدينة زايد عند الساعة الخامسة و 45 دقيقة مساء اليوم لحساب الجولة 21 من دوري الخليج العربي، في مواجهة صعبة للفريقين الجريحين بالنتائج السلبية في الفترة الأخيرة، الظفرة رصيده 20 نقطة في المركز العاشر، ويمتلك الوحدة 29 نقطة بالمركز الثامن.

انتصارات

من جانبه، شكا السوري محمد قويض مدرب الظفرة من الغيابات التي يعاني منها فريقه، موضحاً أنها تضاعف من صعوبة مباراة اليوم، مشيراً إلى أن الفريق عانى في الفترة السابقة من نقص كبير لأسباب مختلفة، وأن النقص سيكون موجودا حتى نهاية مباريات الدوري وأضاف: في ظل هذا الوضع علينا أن نتعامل مع الواقع بشكل جيد وأن نجهز العناصر المتاحة لتحقيق نتائج إيجابية ترضي التطلعات، موضحاً أن فريقه حريص على الظهور الجيد أمام أصحاب السعادة والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد.

تفكير

بدوره، أكد الفرنسي غريغوري دوفرينيس مدرب فريق 21 سنة بالوحدة، على صعوبة مباراة الظفرة خصوصاً في ظل ضيق الوقت للتحضير عقب الخسارة من العين، إلا أن الوقت الضيق قد لا يجعل الفرصة مواتية للتفكير بصورة سلبية، وفرصة لطي صفحة الخسارة سريعاً.وقال: سنبحث عن الفوز أمام الظفرة والروح القتالية والإصرار على الفوز هو سلاح الفريق في المباراة.

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