خورفكان يخطف «الإعصار»

المصدر: خورفكان -محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

خطف خورفكان 3 نقاط ثمينة أمس، في مباراة حتا في الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقاد البرازيلي رامون لوبيز «أبناء الخور» للفوز بتسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك «الإعصار» في الدقيقة 86، ووصل خورفكان إلى النقطة 21، مؤمناً بقاءه مع «المحترفين» بنسبة كبيرة فيما تجمد حتا عند نقاطه الثماني بالمركز الأخير.

ورغم البداية السريعة من الفريقين إلا أن البرازيلي لوبيز محترف خورفكان أضاع أكثر من فرصة محققة أمام مرمى حارس حتا المتألق محمد وليد، الذي حرم أصحاب الأرض من التقدم وتصدى لانفراد لوبيز في أول 5 دقائق، محافظاً على نظافة شباكه بالشوط الأول.

وكاد لاعب حتا الاوزبكي خامادوف أن يسجل هدفاً «عالمياً» لولا ارتطام كرته بعارضة حارس خورفكان أحمد ديدا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي آخر دقائق الشوط الثاني خطف خورفكان هدف الفوز بعد أن استغل لوبيز هفوة دفاعية مسدداً الكرة قوية يمين حارس الإعصار، هدف وحيد ضمن النقاط الثلاث لنسور خورفكان في الدقيقة 86.

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