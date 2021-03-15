شباب الأهلي يفوز على الشارقة بهدف إدواردو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - تصوير - غلام كاركر

فاز شباب الأهلي على ضيفه الشارقة مساء اليوم، بهدف وحيد أحرزه كارلوس ادواردو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، في قمة مباريات الجولة 21 من دوري الخليج العربي، ورفع رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، وتوقف رصيد الشارقة عند 40 نقطة، وظل في المركز الثالث.

تغلب الحذر والالتزام التكتيكي على أداء اللاعبين في الشوط الأول، وألغى حكم المباراة هدفاً سجله وليد عباس مدافع شباب الأهلي، بعدما كشفت تقنية الفيديو، عن وجود لمسة يد من وليد قبل أن تسكن الكرة شباك الشارقة في الدقيقة 5.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد لمسة يد من حمد جاسم، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها كارلوس ادواردو هدفاً لـ"فرسان دبي" في الدقيقة 28.

ورغم تحسن أداء الشارقة الهجومي في الشوط الثاني، إلا أن الضغط الدفاعي، وإغلاق المساحات من لاعبي شباب الأهلي، زاد من صعوبة الشارقة في ترجمة هجماته إلى أهداف، وحتى ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لشباب الأهلي، نجح ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، في التصدي لها في الدقيقة 88.

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