الوصل يقلب الطاولة على عجمان بالاربعة

المصدر: دبي - علي شدهان - تصوير - غلام كاركر

قلب فريق الوصل الأول لكرة القدم، الطاولة على ضيفه عجمان، محولاً تأخره بهدفين إلى الفوز بالأربعة اليوم في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي.

تسجيل الأهداف

سجل رباعية الوصل، ناتان فيليبي «د40»، وليما «د49 و58 من ركلة جزاء»، وأوروز «د77»، فيما سجل ثنائية عجمان، تراولي «د29 من ركلة جزاء»، وليوناردو «د37».

النقطة 33

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 33، وأصبح على مقربة من مربع أقرانه الأربعة الكبار، فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 11، وبات في وضع محرج في إطار مساعي الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز