هاتريك مبخوت في الفجيرة يؤمن صدارة الجزيرة للدوري

المصدر: ابوظبي - أحمد عيسى - تصوير - أحمد بدوان

أمن الجزيرة صدارته لدوري الخليج العربي، بعد فوزه علي ضيفه الفجيرة 4 - 2، في لقاء الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي، بعد مباراة قوية، شهدت الكثير من المتغيرات، والتي بدأت بتقدم الجزيرة بهدفين عن طريق خليفة الحمادي ق 10 وعلي مبخوت من ركلة جزاء ق 24، لكن الفريق الضيف نجح في تعديل النتيجة، عن طريق بلال يوسف ق 34 ومحمد مصطفي ق 47، ولكن علي مبخوت رفض التعادل، وتمكن من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 89، والرابع في الدقيقة الأخيرة من الزمن المهدر، ليختم مبخوت اللقاء بثلاثة أهدف «هاتريك»، وضعته على قمة هدافي الدوري برصيد 21 هدفاً، بالنتيجة رفع فخر أبوظبي رصيده إلى 47 نقطة، في الصدارة، ويبقى الذئاب في 11 نقطة بالترتيب الثالث عشر.

بدأ الجزيرة مسيطراً على مجريات اللقاء، مع هجوم مكثف، نتج عنه إحراز هدف مبكر في الدقيقة العاشرة، بضربة رأسية من خليفة الحمادي، رفع المعنويات، وزاد من تفوق فخر أبوظبي، مع محاولات من الفجيرة لتعديل النتيجة بالهجمات المرتدة، التي اعتمد عليها الفريق، لكن صاحب الأرض نجح في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ترجمها علي مبخوت لهدف ثانٍ في الدقيقة 24، دون أن تتوقف المحاولات من الفريقين للوصول إلى الشباك، وسط بعض الفرص المهدرة، التي لم تصل إلى مرحلة الخطورة، حتى تمكن الفجيرة من تقليص الفارق عن طريق بلال يوسف في الدقيقة 34، محرزاً هدفه الأول في المنافسة، ما أشعل اللقاء بين الفريقين، دون أن تتغير النتيجة حتى نهاية الحصة الأولى.

الشوط الثاني

ومع انطلاق الشوط الثاني، بادر الفحيرة بالهجوم، بحثاً عن التعادل، وقاد هجمة سريعة بواسطة فراس بالعربي، أبعدها سالم راشد إلى ركنية، انتهت بضربة رأسية عن طريق العراقي محمد مصطفى، في الدقيقة 47، عانقت الشباك، ومنحت الذئاب هدف التعادل، وبعدها كاد فراس بن عربي أن يضيف الهدف الثالث، من تهديفة تصدى لها علي خصيف، لتشتعل المواجهة، بحثاً عن هدف التفوق، وسط هجوم متبادل، مع تراجع في أداء الجزيرة، مقارنة بالشوط الأول.

ومع مرور دقائق اللعب، أجرى مدرب الجزيرة تعديلين، بخروج عمر تراوري وسالم راشد، ودخول زايد العامري وعبد الله إدريس، لتفعيل الجانب الهجومي في الجهة اليسرى، مع تحركات خلفات مبارك وعلي مبخوت، ما أدى إلى تراجع الفجيرة للمنطقة الدفاعية، والاعتماد على المرتدات، لخطف هدف التقدم الثالث، ولاحت له فرصة من خطأ العطاس، الذي لعب بالخطأ كرة، استلمها فراس بالعربي، وتوجه نحو المرمى، لكن العطاس نجح في تصحيح الخطأ، وأبعد الكرة بصعوبة.

وفي الدقيقة 80، كاد علي مبخوت أن يضع فريقه في المقدمة، عندما نفذ ضربة ثابتة بإتقان في سقف المرمى، لكن حارس المرمى عبد الله التميمي أبعدها الكرة ببراعة إلى ركنية، ليتواصل بعدها الضغط الجزراوي، حتى تمكن علي مبخوت من إضافة الهدف الثالث بتهديفة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 89، وخلال الزمن المحتسب بدلاً عن المهدر، حاول الفجيرة تعديل النتيجة، ولكن علي مبخوت فاجأه بإضافة الهدف الرابع من كرة عكسية، حولها بإتقان داخل الشباك، أعلن بعدها الحكم مباشرة عن نهاية اللقاء.

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