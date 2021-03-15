مارفيك يعلن قائمة «الأبيض» بعد الجولة 21

المصدر: دبي- العوضي النمر

يعلن الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قائمة «الأبيض» الموسعة عقب الجولة 21 لدوري الخليج العربي، المقررة اليوم وغداً، وستضم عدداً من اللاعبين، الذين غابوا عن المعسكر الماضي، بسبب الإصابات والمرض، وأبرزهم سهيل النوبي الذي تماثل للشفاء، ويختار مارفيك القائمة النهائية لمعسكر دبي، وتضم 26 لاعباً عقب الجولة 22 للدوري، ويقام المعسكر من 22 إلى 29 الجاري، يتخلله لقاء ودي مع منتخب الهند في اليوم الأخير للمعسكر، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

وعلم «البيان الرياضي» أن «الأبيض» سيتجمع في مايو المقبل، عقب انتهاء دوري الخليج العربي، في المعسكر الأخير قبل انطلاقة المباريات المتبقية في مشوار تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ولن تقام أي مباريات ودية خلال المعسكر. وتستضيف الإمارات مباريات المجموعة السابعة بنظام التجمع في دبي من 3 - 15 إلى يونيو المقبل باستادي آل مكتوم وزعبيل، وتضم المجموعة منتخبنا، وفيتنام، وتايلاند، وماليزيا وإندونيسيا.

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