الجزيرة والفجيرة.. طموح مختلف

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، الفجيرة – محمد فضل

يستقبل الجزيرة على ملعبه استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، عند الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم، ضيفه الفجيرة، لحساب الجولة 21 من دوري الخليج العربي، في مواجهة بطموح مختلف، يدخلها فخر أبوظبي للدفاع عن صدارته للمنافسة برصيد 44 نقطة، والمحافظة على نتائجه الإيجابية، بينما يعمل الفجيرة على الهروب من منطقة القاع، حيث يحتل المركز 13 قبل الأخير بـ 11 نقطة.

احترام

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، احترامه للفجيرة، إنه يحتل ترتيباً لا يتناسب مع المستوى الجيد الذي يقدمه في المباريات، مشيداً بمستوى عناصره، مشيراً إلى أن الفريق كان قريباً من تحقيق الفوز على الوصل، في لقاء الجولة الماضية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، وقال: أتوقع أن تكون مباراتنا أمام الفجيرة صعبة وقوية، لكننا جاهزون لمواجهته، وكما يعلم الجميع، فإن فريقي يمر بفترة جيدة، ونعيش حالة من الاستقرار بجاهزية جميع العناصر.

وقال التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة: إن المباراة صعبة، خصوصاً وأن فترة الراحة القصيرة التي حصلنا عليها عقب مباراة الوصل، هي متساوية بيننا وبين الجزيرة، الذي لعب أمام حتا في اليوم نفسه، وأعتقد أن الميدان هو الفيصل، والفريق الأقل أخطاءً وأكثر تركيزاً، هو من يفوز في نهاية الأمر، وأتمنى أن نعود من أبوظبي بنتيجة إيجابية، تعزز حظوظ الذئاب في البقاء مع كبار الأضواء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز