شباب الأهلي والشارقة.. مفترق طرق

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، الشارقة - ياسر قاسم

يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة في الثامنة والربع من مساء اليوم، في قمة «مفترق طرق» على ملعب استاد راشد، في ختام اليوم الأول من الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي، يحتل شباب الأهلي المركز الخامس برصيد 34 نقطة. بينما يقاتل الشارقة على التمسك بأمل المنافسة على درع الدوري، ورصيده 40 نقطة في المركز الثالث.

هدف

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي: يرغب الشارقة في مطاردة الجزيرة المتصدر، وبالنسبة لنا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعدنا في تعديل ترتيبنا في الجدول، وإنهاء الدوري في مركز متقدم يضمن لنا المشاركة الآسيوية، والشارقة يدخل المباراة، وهو في وضع معنوي جيد، بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة، ورغم تعادلنا في آخر جولتين، إلا أننا واصلنا نسق الأداء التصاعدي، وأصبح حالياً لدينا شكل وهوية وطريقة لعب معينة، ولن نغيرها.

استعدادات

بدوره، قال العنبري: مواجهة شباب الأهلي محطة مهمة للفريقين في السباق نحو مراكز المقدمة، خصوصاً بعد أن تأخرا بعض الشيء في الجولات الماضية، موضحاً أن فريقه حقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية سيكون دافعاً جيداً في المباراة المقبلة، وأضاف: هي محطة مهمة في مسيرة الفريقين في البطولة وبالنسبة لنا، وثقتنا باللاعبين كبيرة في مواصلة الانتصارات.

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