الوصل وعجمان.. هدف واحد

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، دبي- البيان الرياضي

يسعى فريقا الوصل وعجمان، إلى تحقيق هدف واحد، يتمثل باقتناص نقاط مباراتهما في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، في معقل الفهود بزعبيل، ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، وقبل مباراة اليوم، يقف الوصل سابعاً في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، برصيد 30 نقطة، فيما يحتل عجمان المركز 12 برصيد 11 نقطة.

وتبدو مواجهة الوصل صعبة للفريق «البرتقالي»، بحكم محولات النجاة من الهبوط.

نتائج

ووجّه البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، رداً مباشراً إلى مَن ينتقدون مستوى ونتائج فريقه في البطولة، داعياً «المنتقدين» إلى معرفة ظروف الوصل، مشيراً إلى أن فريقه مستعد لمواجهة ضيفه عجمان، وأشار هيلمان إلى أن الوصل يفتقد عدداً من اللاعبين المهمين لالتحاقهم بالخدمة الوطنية، منوهاً بأن ذلك يبدو وضعاً مؤثراً في أي فريق في كرة القدم، مشيراً إلى أنه يعمل بجد وبروح الفريق الواحد، من أجل تجاوز الظروف.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان: إن مواجهة الوصل مهمة للغاية لفريقه، وتحتاج لتركيز أكبر من كل المباريات السابقة، لأن المسابقة تسير إلى النهايات، ولا بد من حصد مزيد من النقاط، يساعد عجمان على تحقيق البقاء، مبيناً أن أي نقطة تفرق كثيراً في ترتيب خارطة الجدول بالنسبة للفرق المكافحة من أجل البقاء.

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