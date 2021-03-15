خورفكان وحتا.. الخطر قائم

المصدر: خورفكان – محمد فضل، دبي-علي الظاهري

يضع لاعبو خورفكان وضيفه حتا الفوز نصب أعينهم، للتمسك بأمل البقاء مع كبار دوري الخليج العربي، وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم في الثامنة والربع، ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري الخليج العربي، ولا يزال خطر الهبوط للهواة يلاحق الفريقين وإن كانت وضعية نسور الخور أفضل من ضيفه حيث يمتلك 18 نقطة. من جهته، يسعى فريق حتا إلى العودة بثلاث نقاط تعزز مهمة البقاء، وتدفعه خطوة إلى الأمام للتخلص من المركز الأخير، الذي يراوح فيه برصيد 8 نقاط.

تعويض

ووصف البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان مباراة اليوم بأنها بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن الدوري وصل إلى مراحله النهائية وهو مضغوط، ولم يعد هناك مجال للتعويض حال الخسارة، وقال: «ما زلنا بحاجة للحصول على مزيد من النقاط، وسنعمل بقوة لإضافة ثلاث نقاط جديدة بالفوز على المنافس، الذي نعلم أنه يرغب في الفوز أيضاً.

تعليمات

وأشار فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا إلى أن الفريق سيخوض 3 مباريات مكثفة في غضون تسعة أيام، مؤكداً جاهزيتهم لملاقاة «نسور خورفكان»، والذي تعرض لخسارة ثقيلة أمام الشارقة في الجولة الماضية، ما قد ينتج عنه ردة فعل قوية، ستسهم في رفع صعوبة المباراة، فضلاً عن أن المنافس يعتبر من الفرق المتطورة.

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