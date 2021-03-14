الوصل يستذكر هدفاً مضى عليه 12 عاماً في شباك عجمان

المصدر: دبي-علي شدهان

استعاد الوصل ذكرى هدف مضى عليه 12 عاما سجله، مديره الإداري الحالي، عيسى علي نجم الفهود السابق في شباك عجمان في دوري موسم 2008-2009.

قبيل ساعات

وتأتي استعادة ذكرى الهدف الوصلاوي قبيل ساعات من لقاء الوصل مع ضيفه عجمان في معقل الفهود بزعبيل مساء الاثنين ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

"فيديو" خاص

ووضع الوصل "فيديو" خاص بالهدف على موقع النادي الرسمي على "تويتر"، يظهر فيه نجمه السابق خالد درويش، رافعا الكرة من الزاوية إلى منطقة جزاء عجمان، يتلقاها يوسف حسن، فيسدد بقوة، يعترضها عيسى علي، مسددا داخل شباك عجمان، مسجلا هدف الفوز الوحيد للفهود.

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