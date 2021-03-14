«المحترفين» تستعرض مقترحات التوقف «الآسيوي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع الدوري للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، والرابع في الموسم الجاري، وعبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، في إطار الاستراتيجية التي تعمل بها الرابطة مع شركاء المسابقات المحترفة.

وركز الاجتماع في بنده الأول على مناقشة أجندة الموسم الرياضي خلال فترة التوقف، بحضور حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة الرابطة، نائب رئيس اللجنة الفنية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، طه عزت مدير إدارة العمليات والمسابقات وممثلي الإدارات الفنية والرياضية في الأندية المحترفة.

وأوضح حسن طالب المري، أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع لآراء الأندية باعتبارها الشريك الأساسي للرابطة، وكذلك عرض مقترحات الرابطة حول فترة التوقف التي تمتد لأسبوعين خلال شهر أبريل بسبب إقامة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع، على أن يتم اختبار المقترح المناسب للجميع.

كما قدم طه عزت مدير إدارة العمليات والمسابقات برابطة المحترفين شرحاً لآلية برمجة المواعيد التي تم اعتمادها في الفترة الماضية، موضحاً أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الرابطة والإدارات المعنية في اتحاد الكرة بشأن استكمال الفترة المتبقية من الموسم، وعلى ضوئها تمت جدولة المواعيد لنهاية الموسم. وأضاف أنه بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم، طلبت لجنة المنتخبات إنهاء مسابقة الدوري قبل 13 مايو، وتعديل فترة المنتخب في الشهر ذاته، والاكتفاء بأيام الفيفا في الشهر الجاري، على إثرها تم تقديم الجولة 22 لتقام يومي 20 و21 منه.

وسيتم الإعلان عن مواعيد الجولتين 23 و24 بمجرد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواعيد بطولة دوري أبطال آسيا، فيما سيتم الإعلان عن موعد آخر جولتين (25 و26) أبريل لتحديد موعد إقامتهما إن كانت ستقام على يوم واحد أو يومين حسب جدول الترتيب، ولتحقيق مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة سواء على اللقب أو عدم الهبوط، مع إمكانية تقديم أو تأخير الجولة الأخيرة لمدة يوم بناء على إمساكية شهر رمضان المبارك.

تواصل الاجتماع في فترته الثانية مع المديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، حيث تم عرض مستجدات البرنامج التدريبي لرابطة المحترفين الإماراتية، الذي تسعى الرابطة من خلاله إلى توفير دورات لدعم وتطوير الكادر الإداري في الأندية، عبر دورات متخصصة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز