داسيلفا: تضييق المساحات الطريق الأنسب لعبور «النصر»

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب فريق الكرة بكلباء، أن فريقه يمر بحالة جيدة بعد الفوز الأخير على الظفرة، معرباً عن أمله في أن يواصل اللاعبون بذات الأداء أمام النصر في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، وأن يتمكنوا من تحقيق الفوز على العميد في عقر داره.

وأشار إلى أن التحضيرات لمباراة الثلاثاء لم تكن كافية وأن التركيز كان منصباً على عملية الاستشفاء بعد تعرض أكثر من لاعب لإصابة بسيطة على غرار عبد السلام محمد الذي تعرض لإصابة على مستوى الرأس والبرازيلي رومولو، وقال نرغب في تجميع عدد أكبر من النقاط ولذلك رفعنا شعار «النصر» أمام العميد.

وقال خضنا أمام النصر ثلاث مباريات وكان المستوى فيها متقارباً إلى حد كبير بين الفريقين.

ونوه بأن مباريات الدوري تختلف عن الكأس ولذلك علينا الحذر الشديد أمام الفريق المضيف القادم من خسارة أمام بني ياس، وتابع: سنحاول تضييق المساحات على لاعبي النصر الذين يمتلكون مهارات عالية ولن ندعهم يلعبون بأريحية.

ضغط

بدوره قال عمر الزعابي مدافع كلباء إنهم يعانون من ضغط المباريات المتواصل وسيكون لزاماً علينا كلاعبين تقديم الأفضل أمام النصر، كما أننا نسعى لتحقيق الفوز مع كامل احترامنا لصاحب الأرض، وشكر اللاعب الجهاز الفني الذي منحه فرصة المشاركة في أول مباراة رسمية على مستوى الدوري أمام الظفرة، وأضاف: أطمح إلى التواجد باستمرار ضمن تشكيلة داسيلفا الأساسية المقبلة.

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